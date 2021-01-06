【新股IPO】汽車之家傳本月申請在港第二上市 集資78億

▲ 汽車之家傳今年首季在港第二上市

再有中概股計劃回港第二上市。市場消息指，平保 （02318） 旗下中國網上汽車銷售網站汽車之家（美：ATHM）計劃在本月申請在香港進行第二上市。據悉，汽車之家已與高盛接觸研究香港上市事宜。

據指，汽車之家力求於首度在香港上市，更多銀行可能會加入，惟規模和時間等發行細節可能仍會調整。汽車之家和高盛不予置評。

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汽車之家成立於2005年，主要為消費者提供選車、買車、用車、換車等一站式服務。汽車之家去年第三季總收入按年增6.7%至23.2億元人民幣。

早前已有報道指，汽車之家計劃在香港第二上市，集資約10億美元（約78億港元），最快於今年初上市。

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編輯：袁諾曦