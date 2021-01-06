【新股IPO】汽車之家有意今年第一季來港第二上市

中美關係或加快不少已在美國上市的中資股來港作第二上次，這期間市場很多傳聞，繼盛傳內地視頻平台嗶哩嗶哩（BILIBILI）最快本周遞交上市申請，今日有傳汽車之家將於月內遞交上市申請，計劃第一季度進行第二上市，並與高盛商討相關事宜。

傳嗶哩嗶哩赴港二次上市 集資逾155億元，想知詳情請按：【下一頁】

汽車之家去年12月公布的2020年第三季度財報顯示，公司總收入為23.156億元人民幣，同比增長6.7%。其中數據產品收入表現亮眼，同比上升超過50%。此外，根據最新QM數據統計，汽車之家App 於去年10月月活躍用戶數(MAU)達6403萬，無論營收淨利還是流量均穩居行業第一。

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記者：張以正