【2021展望】瑞信看好手遊、外賣及電商三大業務 薦四大關鍵主題首選騰訊

▲ 瑞信指，今年手遊接受程度更高，故調高騰訊目標價至735元，評級「跑贏大市」。

瑞信發表中資互聯網股2021年展望報告，確立今年四個關鍵主題：（1）部署疫情後的結構性機會；（2）第二流量獲取成本上升；（3）監管收緊成為經常性風險；（4）撤換至落後的潛力股。瑞信指，偏好綫上遊戲、外賣及電商行業，並相對相淡廣告、教育、綫上旅遊、速遞物流及綫上娛樂。股份選擇方面，首選為騰訊 （00700） ，其後依次為美團 （03690） 、京東 （09618） 、拼多多（美：PDD）、百度（美：BIDU）、新東方 （09901） 、歡聚時代（美：YY）、嗶哩嗶哩（美：BILI）及金山軟件 （03888） 。

至於近日新聞不斷的阿里巴巴 （09988） ，瑞信稱，即使阿里巴巴短線受監管壓力，但長線仍具投資價值。

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瑞信預期，疫情過後，中央將會放寬綫上遊戲、外賣及電商行業的增長限制，而基於用戶增長及花費時間放慢，流量獲取成本將上升，同時反壟斷監管風險將對行業龍頭阿里巴巴構成不明朗因素，大型政治事件亦增加內容監察風險，不利媒體平台，估計中型公司基本面會因此改善。

手遊接受程度更高 看好騰訊見735元

瑞信估計，手遊今年增長23%，用戶基礎將會擴大，支付費用增加，加上行業發展正面，手遊接受程度更高，故調高騰訊目標價至735元，評級「跑贏大市」。

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外賣方面，隨低綫城市用戶增長，加上商家組合改善，疫情後料進一步滲透至非食品領域，利好美團，目標價維持400元。

至於電商業務，疫情導致大量進入電商領域，同時低綫城市用戶群擴大，使用者平均收入（APRU）及用戶參與度提升也是行業推動大，看好拼多多及京東，目標價分別為210美元及110美元。

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編輯：陳韻妍