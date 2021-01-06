【騰訊股價】騰訊等投資AI芯片初創公司 燧原科技完成C輪融資18億人幣

▲ 騰訊等投資AI芯片初創公司 燧原科技完成C輪融資18億人幣

騰訊 （00700） 與中信、中金及春華資本等向初創企業燧原科技（Enflame Technology）投資18億元（人民幣，下同）。燧原科技主要從事設計人工智能及數據中心適用的芯片，過去騰訊亦有融資予該公司。

騰訊旗下支付平台「財付通」涉8項違規，詳看【下一頁】

燧原科技宣布，完成C輪融資18億元，由中信產業基金、中金資本旗下基金、春華資本領投，騰訊、武岳峰資本、紅點創投中國基金等多家新老股東跟投。早於2018年，燧原科技由騰訊領投獲得Pre-A輪融資3.4億元。

燧原科技創始人兼營運總監張亞林指，在C輪融資的助力下，燧原科技將擴大招賢納士的規模，提前進行組織升級佈局未來，以支撐公司快速實現業務規模化的人才需求。

特朗普簽令禁支付寶、微信支付等與美國交易，詳看【下一頁】

燧原科技繼2019年底發布首款面向數據中心的AI訓練芯片「邃思」及加速卡「雲燧T10」，去年底也發布了首款面向數據中心的AI推理產品「雲燧i10」。

據悉，燧原科技業已成為內地首家同時擁有高性能雲端訓練和雲端推理產品的創業公司。目前雲燧T10已經在互聯網和金融行業的頭部客戶落地商用，上月發佈的雲燧i10已支持多款業界主流AI伺服器，正與頭部客戶展開業務合作。

更多【新經濟股】文章

相關文章：【騰訊股價】騰訊據報入股韓劇《夫妻的世界》、《梨泰院》製作公司

提升中小企現金流。高達450,000積分！條款細則適用

編輯：袁諾曦