  • 19°C
香港時間 : 2021106日 (三) 15:10
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

特朗普政府：上月大規模網絡攻擊　幕後黑手源自俄羅斯

科技 14:33 2021/01/06

分享：

特朗普政府最新表示，俄羅斯很可能上月大規模、持續的SolarWinds黑客攻擊事件的幕後黑手。（法新社資料圖片）

多個美國聯邦政府機構以及私人組織，在上月遭遇大規模、持續的SolarWinds黑客攻擊事件，被指可能是史上最大的國家級資安威脅。綜合外媒報道，特朗普政府最新表示，俄羅斯很可能該黑客攻擊事件的幕後黑手。

四家負責情報和網絡安全的機構包括：美國聯邦調查局（FBI）、美國國家安全局、美國國家情報總監辦公室、國家網絡安全和基礎設施安全局，日前在一份聯合聲明中表示，政府至今發現在是次大規模黑客攻擊中受到影響的聯邦機構不到10個。

雖然聲明中未有指明機構名稱，不過據官員及其他知情人士表示，受影響的機構包括美國國務院、財政部、商務部和能源部。

【中美大戰】特朗普再出手禁8國產App　CamScanner曾被揭內藏惡意程式

【私隱疑慮】新加坡政府承認　警方可存取追星洲版「安心出行」、蒐集民眾資料

SolarWinds 為美國政府最大的軟件供應商之一，客戶除了美國政府外，基本上很多也都是大型上市公司。據最新調查結果顯示，雖然有近1.8萬組織採用了含有木馬的SolarWinds Orion系統，但但非常少數的組織受到黑客的進一步攻。

【Bitcoin】比特幣價格飆升　專家：背後3大網絡安全危機

責任編輯：張寶燕

相關文章

【數碼新體驗】教育、建築、零售業部署混合實境方案　HoloLens 2革新管理、學習體驗
2021/01/05
【數碼新體驗】教育、建築、零售業部署混合實境方案　HoloLens 2革新管理、學習體驗
Twitter收購美國Podcast初創　Breaker將於1月15日停止服務
2021/01/05
Twitter收購美國Podcast初創　Breaker將於1月15日停止服務
三星Galaxy S21 Ultra渲染圖再度曝光　兼容保護外殼與S Pen將分開發售
2021/01/05
三星Galaxy S21 Ultra渲染圖再度曝光　兼容保護外殼與S Pen將分開發售
【英國脫歐】英國公民失「.eu」域名使用權　逾8.1萬網站被暫停
今日
【英國脫歐】英國公民失「.eu」域名使用權　逾8.1萬網站被暫停
網絡熱話 網絡通訊 網絡保安 軟件 特朗普 黑客 俄羅斯 美國 FBI 美國國務院

下一篇文章

【安心出行】會否強制使用？薛永恒︰不排除任何可能性　安心出行App共43萬次下載
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【WhatsApp】WhatsApp帳戶被盜　用戶應如何自救？
【WhatsApp】WhatsApp帳戶被盜　用戶應如何自救？
傳iPhone 13系列手機將全面搭載「LiDAR」感測器
傳iPhone 13系列手機將全面搭載「LiDAR」感測器
【華為動向】無礙華為開發進程　Kirin 9020處理器將採用3nm製程
【華為動向】無礙華為開發進程　Kirin 9020處理器將採用3nm製程
【時代終結】Adobe Flash停止支援　官方建議用戶盡快移除
【時代終結】Adobe Flash停止支援　官方建議用戶盡快移除
【Bitcoin】比特幣價格飆升　專家：背後3大網絡安全危機
【Bitcoin】比特幣價格飆升　專家：背後3大網絡安全危機
【每日焦點】美電訊商T-Mobile客戶資料庫遭入侵　傳蘋果有意推出GaN USB-C快速充電器
【每日焦點】美電訊商T-Mobile客戶資料庫遭入侵　傳蘋果有意推出GaN USB-C快速充電器