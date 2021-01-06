特朗普政府：上月大規模網絡攻擊　幕後黑手源自俄羅斯

▲ 特朗普政府最新表示，俄羅斯很可能上月大規模、持續的SolarWinds黑客攻擊事件的幕後黑手。（法新社資料圖片）

多個美國聯邦政府機構以及私人組織，在上月遭遇大規模、持續的SolarWinds黑客攻擊事件，被指可能是史上最大的國家級資安威脅。綜合外媒報道，特朗普政府最新表示，俄羅斯很可能該黑客攻擊事件的幕後黑手。

四家負責情報和網絡安全的機構包括：美國聯邦調查局（FBI）、美國國家安全局、美國國家情報總監辦公室、國家網絡安全和基礎設施安全局，日前在一份聯合聲明中表示，政府至今發現在是次大規模黑客攻擊中受到影響的聯邦機構不到10個。

雖然聲明中未有指明機構名稱，不過據官員及其他知情人士表示，受影響的機構包括美國國務院、財政部、商務部和能源部。

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SolarWinds 為美國政府最大的軟件供應商之一，客戶除了美國政府外，基本上很多也都是大型上市公司。據最新調查結果顯示，雖然有近1.8萬組織採用了含有木馬的SolarWinds Orion系統，但但非常少數的組織受到黑客的進一步攻。

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責任編輯：張寶燕