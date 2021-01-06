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【美國大選】特朗普兒子警告：誰不阻確認結果 將於下次選舉落敗

環球政治 14:37 2021/01/06

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美國大選結果塵埃落定，美國副總統彭斯將在當地時間周三，帶領美國國會確認最終美國總統人選，有共和黨人已表明反對確認拜登當選。總統特朗普兒子埃里克（Eric Trump）更警告共和黨人，如果不反對確認拜登當選，將會下次選舉落敗。此前，特朗普曾揚言，與他作對的共和黨第二號人物圖恩（John Thune）會在初選落敗。

特朗普：我與彭斯也同意 他有權阻止確認結果 【下一頁】

埃里克在Twitter撰文指：

「我將親自打敗每一個不反對這種欺詐行為的共和黨參議員或眾議員，他們將在下次初選中被推翻，他們將輸掉。」

（I will personally work to defeat every single Republican Senator / Congressman who doesn’t stand up against this fraud - they will be primaried in their next election and they will lose.）

彭斯周三會在眾議院及參議院的聯席會議上，會帶領國會確認各個州份的選舉人票，確認美國大選結果。

140名共和黨眾議員及至少13名共和黨參議員此前表明，會在聯席會議上反對亞利桑那州、佐治亞州或賓夕法尼亞州的結果。

彭斯據報拒助特朗普 稱自己無能力阻拜登上任 【下一頁】

彭斯辦公室主任肖特（Marc Short）曾發表聲明指，彭斯與數百萬美國人一樣，對是次選舉出現的舞弊及違規行為感到憂慮。因此歡迎參眾兩院議員運用所受予的權力提出反對，並在周三向國會及人民呈交確實證據。

責任編輯：林嘉莉

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