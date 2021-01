【美國大選】特朗普兒子警告：誰不阻確認結果 將於下次選舉落敗

美國大選結果塵埃落定,美國副總統彭斯將在當地時間周三,帶領美國國會確認最終美國總統人選,有共和黨人已表明反對確認拜登當選。總統特朗普兒子埃里克(Eric Trump)更警告共和黨人,如果不反對確認拜登當選,將會下次選舉落敗。此前,特朗普曾揚言,與他作對的共和黨第二號人物圖恩(John Thune)會在初選落敗。

特朗普:我與彭斯也同意 他有權阻止確認結果 【下一頁】

埃里克在Twitter撰文指:

「我將親自打敗每一個不反對這種欺詐行為的共和黨參議員或眾議員,他們將在下次初選中被推翻,他們將輸掉。」

(I will personally work to defeat every single Republican Senator / Congressman who doesn’t stand up against this fraud - they will be primaried in their next election and they will lose.)