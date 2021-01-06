【身家暴漲】農夫山泉鍾睒睒身家7140億　超越股神巴菲特 全球富豪榜排第6

農夫山泉（09633）自去年上市以來股價氣勢如虹，創辦人兼大股東的鍾睒睒身家更大升水，不但揮低馬雲及馬化騰成為中國首富，最新更在全球富豪榜中，超越股神巴菲特（Warren Buffett），排名第6，身家916億美元（約7,140億元），直追第5名的Facebook創辦人朱克伯格（Mark Zuckerberg）。

踏入2021年，農夫山泉股價升勢未見放慢，1月首2個交易日累升18%，收報64.55元，較招股價21.5元大升2倍，市值亦暴漲至7,200億港元；另一方面，鍾睒睒旗下的A股萬泰生物（滬：603392）市值最新也升至1,000億元人民幣（約1,200億港元）。

根據《福布斯全球實時富豪榜顯示》，鍾睒睒身家增加50億美元（390億港元）至916億美元，一舉超越了甲骨文（Oracle）創辦人Larry Ellison及巴菲特，成為全球第6大富豪，此兩人的身家分別為868億美元（6,770億港元）及860億美元（6,708億港元）。

至於排第5名的為Facebook創辦人朱克伯格，最新身家為995億美元（7,761億港元），較鍾睒睒高出79億美元（616億港元）或8.6%。

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隨著農夫山泉股價愈升升高，現時其估值已是天價咁高，今日（6日）股價先跌後回升，最新報65.3元，升1.1%。按彭博資訊顯示，農夫山泉2021年預測PE高達94倍，預測PB亦高達27倍，對於一家內需消費股而言，是難以想像的昂貴。

農夫山泉成立於1996年，經過20多年的發展，已成為中國包裝飲用水及飲料的龍頭企業，產品覆蓋包裝飲用水、茶飲料、功能飲料及果汁飲料等類別，是中國飲料20強之一。2012年至2019年間，公司連續八年保持中國包裝飲用水市場佔有率第一，更有「水中的可口可樂」的美喻。

今年66歲的鍾睒睒是記者出身，曾於《浙江日報》做了5年記者，他是一名營銷高手，公司的宣傳策略全出自他的手，惟他的作風低調神秘，甚至被內地媒體形容為低調到國內鮮見。由於他極度低調，令他還有一個外號「獨狼」，說他總是一個人獨來獨往，不與其他人交流。

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記者：李兆明