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【異動股】小米股價急跌近6% 被瑞銀降評級至「沽售」

股樓投資 15:18 2021/01/06

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小米（01810）連升數日後股價回吐，今早曾跌7%至32.8元，現時跌5.8%至33.25元，成交83.9億元。瑞銀在最新發表的研究報告中下調將小米目標價由23元下調至22元，評級由「中性」降至「沽售」。

【大行點睇】中資科技股選股　瑞信首選騰訊　次選美團　京東排第三  詳情請看[下一頁]

瑞銀指，去年內小米股價上升208%，2021年的預測市盈率達42倍，2022年中的預測市盈率則達33倍，反映出互聯網服務復甦帶來的盈利上行。小米今年在中國地區面臨手遊經濟遠離應用商店營運商、國家金融科技監管等問題，該行對小米互聯網服務收入的預測顯著低於市場預期，加上預計投資者僅願意以30倍市盈率投資於公司的業務增長，因此下調小米評級及目標價。

【大行點睇】內地收緊銀行房貸上限 瑞銀料對兩內銀影響最大 或影響估值  詳情請看[下一頁]

瑞銀對小米的硬件業務勢頭及市場份額持正面看法，但認為該業務並非主要盈利增長引擎。雖然市場關注小米的智能手機業務，但其盈利不顯著。因5G零件成本較高，加上公司正擴張內地線下渠道及海外市場，料年內小米硬件淨利潤率難以改善。

近日各大行對小米評級及目標價：

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撰文 : 趙家盈

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