【港交所股價】港交所遭美銀削評級、升目標價　收緊主板上市要求惹議員批評

▲ 港交所獲美銀證券調高目標價，但美銀認為現價已反映利好，降低投資評級

港交所 （00388） 於2021年首兩個交易日創新高後，今日股價稍見回吐。美銀證券最新報告指，即使調升港交所盈利預測後，港交所急升後估值依然超越近10年間高位，認為現價已反映大部分利好，調低港交所投資評級至「中性」，但目標價就上調21%至482元。

港交所午後股價暫報451.2元，跌1.3%，成交逾14億元。

美銀證券指，因應目前港股流動性、潛在新股供應，該行予港交所的2021年、22年盈利預測已較同業樂觀，但目前港交所現價預測市盈率相當於51倍，較過去10年正常估值28倍至43倍為高，上調目標價反映最新預測盈利後，仍需降低投資評級。

港交所新年撲460 花旗調升目標價至500元，可見【下一頁】

另外，港交所諮詢收緊以盈利測試上市的要求，建議提高盈利要求1.5倍或2倍。諮詢期於2月1日結束，最新有保薦人和律師行反映條件較嚴格，行會成員、新民黨議員葉劉淑儀在社交平台指，多位保薦人和律師向其反映「強烈反對」新諮詢內容，認為目前香港上市規定已非常嚴格，而且費用極為高昂，部分符合內地A股上市資格的公司也不能成功在香港上市。

隨港交所限制GEM（前稱：創業板）轉主板交易，GEM新股數目大減，葉劉淑儀指，港交所未能良好履行其公營機構的社會責任，建議措施無疑令香港經濟的多元性進一步萎縮，乃至令香港資本市場的競爭力下降，長遠落後於內地及其他亞太地區的交易所。

港交所建議調高新股盈利要求1.5倍或2倍 近4年逾半新股申請不達新例要求，可見【下一頁】

葉劉淑儀認為，港交所應該針對新型但行業富有巨大前景的初創企業，包括在一帶一路及大灣區新發展的科企，降低上市要求及簡化程序，讓這些公司更容易獲得上市集資的機會，「為市場樹立良好榜樣」。

港交所於諮詢文件指出，2018年時調高最低市值要求時，未有同步調高盈利門檻，引起對申請主板上市的公司質素的監管關注。

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編輯：麥德銘