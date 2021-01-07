【美國大選】民主黨掌國會控制權 佐治亞州參院兩席全奪

美國大選最後一場選戰上演，美國佐治亞州選出參議院關鍵兩席，決定美國參議院控制權誰屬。美媒報道指，民主黨參選人沃諾克（Raphael Warnock）、奧索夫（Jon Ossoff） 拿下美國參議院關鍵兩席，代表民主黨將控制參議院及眾議院，是繼前總統奧巴馬以來再次全面控制美國國會。

美國佐治亞州於去年11月大選中，未有候選人取得過半選票，根據佐治亞州選舉法，最高票數兩位候選人於1月再選。

沃諾克、奧索夫拿下美國參議院關鍵兩席。而沃諾克是佐治亞州歷史上的首位黑人參議員，是美國歷史上的第11個。

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投票結果決定未來兩年國會控制權，由於民主黨兩席皆勝出，是繼奧巴馬後，再次全面控制國會，令拜登執政道路更順暢。

民主黨的賀錦麗（Kamala Harris）1月20日就任副總統後，會同時兼任參議院議長。當兩黨在表決期間票數持平時，賀錦麗可以參議院議長身份投下決定性一票。

由於參議院掌控內閣任命、總統彈劾、最高法院大法官提名等重要職權，因此佐治亞州重選的結果被視為關鍵。

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當地時間周二（5日）晚上，兩位尋求連任的共和黨候選人珀杜（David Perdue） 和萊夫勒（Kelly Loeffler） 一同呼籲選民出來投票。他們兩人在去年11月的選舉中，被民主黨人沃諾克（Raphael Warnock） 和奧索夫（Jon Ossoff） 挑戰。四人都沒有取得過半票數，根據佐治亞州法律需要進行再次投票。

責任編輯：林嘉莉、李俊儀