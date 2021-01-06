【美國大選】佐治亞州參院選舉 CNN：民主黨暫奪一席

美國大選最後一場選戰上演，美國佐治亞州選出參議院關鍵兩席，將決定美國參議院控制權誰屬。民調顯示，民主、共和兩黨候選人支持度十分接近。因佐治亞州選民投票踴躍，佐治亞州官員料需要一段時間才有完整結果。美國有線新聞網絡（CNN）指，民主黨參選人沃諾克（Raphael Warnock）暫奪一席。

美國佐治亞州於去年11月大選中，未有候選人取得過半選票，根據佐治亞州選舉法，最高票數兩位候選人於1月再選。

英國廣播公司（BBC）引述民調指，民主、共和兩黨候選人得票率十分接近。約49%選民支持共和黨參選人，同時約48%選民投票給民主黨參選人。

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佐治亞州今次投票率高，美國哥倫比亞廣播公司（CBS）表示有400萬人投票。BBC指，不少民調大部分選民，都維持和去年11月一樣的決定。

佐治亞州首府亞特蘭大（Atlanta）仍有數以千計的選票在點算，料仍需時間等候最終結果。

投票結果將決定未來兩年參議院控制權，如果民主黨兩席皆勝出，將會繼奧巴馬後，再次全面控制國會。民主黨的賀錦麗（Kamala Harris）1月20日就任副總統後，會同時兼任參議院議長。當兩黨在表決期間票數持平時，賀錦麗可以參議院議長身份投下決定性一票。

只要共和黨於佐治亞州再取1席，就可保住參議院控制權。由於民主黨取得眾議院控制權，兩黨可繼續互相制衡。

由於參議院掌控內閣任命、總統彈劾、最高法院大法官提名等重要職權，因此佐治亞州重選的結果被視為關鍵。

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當地時間周二（5日）晚上，兩位尋求連任的共和黨候選人珀杜（David Perdue） 和萊夫勒（Kelly Loeffler） 一同呼籲選民出來投票。他們兩人在去年11月的選舉中，被民主黨人沃諾克（Raphael Warnock） 和奧索夫（Jon Ossoff） 挑戰。四人都沒有取得過半票數，根據佐治亞州法律需要進行再次投票。

責任編輯：李俊儀