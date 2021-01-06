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【拍住上】「拍住上」金融科技概念驗證測試資助計劃　最多可獲15萬資助額

商業 13:31 2021/01/06

分享：

「拍住上」金融科技概念驗證測試資助計劃，將於2月26日開始接受申請。

財經事務及庫務局今日（1月6日）公布，「拍住上」金融科技概念驗證測試資助計劃，將於2月26日開始接受申請。申請者可由2月26日至6月30日期間，透過數碼港網頁（加LINK）提出申請。申請程序和所需證明文件等詳情，數碼港稍後將於其網頁公布。

涉及跨金融界別或跨境　最多可獲15萬資助額
該計劃下，每個獲批的概念驗證測試項目，一般可獲最多100,000元的一次性直接資助。若有關測試項目涉及跨金融界別或跨境應用，例如粵港澳大灣區、東南亞國家聯盟地區等，更複雜、廣泛的領域，則可獲最多150,000元的資助額。金融機構可自行為受資助的測試項目，提供額外資源。政府已預留1,000萬元，用於推行計劃。

【消費優惠】新一年優惠停不了　網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新）

財經事務及庫務局局長許正宇表示，透過「拍住上」資助計劃，希望業界可把握機會，積極提出和測試各項嶄新可行的金融科技應用方案及產品，尤以在合規科技、貿易融資、跨境支付以及人工智能投資顧問等，與日常經濟活動和民生相關的領域。

【企業責任】中國肯德基和必勝客齊减塑　停用塑膠飲管及不可分解膠袋

【Peppa Pig】Peppa Pig音樂劇4月舉行　Klook推早鳥9折優惠（附訂購連結）

「拍住上」資助計劃申請條件
港商若要該計劃，須符合下列條件：

  • 必須由在香港註冊、在香港有固定的實體辦事處及主要從事金融科技業務（請參閱附件）的公司，夥拍受香港金融管理局、證券及期貨事務監察委員會、保險業監管局及或強制性公積金計劃管理局監管的金融機構共同作出。
  • 概念驗證測試項目須提出為金融機構，解決其面對的實際問題，而且在市場上尚未出現的產品或方案。

責任編輯：馬意文

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