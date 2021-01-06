【拍住上】「拍住上」金融科技概念驗證測試資助計劃　最多可獲15萬資助額

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財經事務及庫務局今日（1月6日）公布，「拍住上」金融科技概念驗證測試資助計劃，將於2月26日開始接受申請。申請者可由2月26日至6月30日期間，透過數碼港網頁（加LINK）提出申請。申請程序和所需證明文件等詳情，數碼港稍後將於其網頁公布。
涉及跨金融界別或跨境 最多可獲15萬資助額
該計劃下，每個獲批的概念驗證測試項目，一般可獲最多100,000元的一次性直接資助。若有關測試項目涉及跨金融界別或跨境應用，例如粵港澳大灣區、東南亞國家聯盟地區等，更複雜、廣泛的領域，則可獲最多150,000元的資助額。金融機構可自行為受資助的測試項目，提供額外資源。政府已預留1,000萬元，用於推行計劃。
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財經事務及庫務局局長許正宇表示，透過「拍住上」資助計劃，希望業界可把握機會，積極提出和測試各項嶄新可行的金融科技應用方案及產品，尤以在合規科技、貿易融資、跨境支付以及人工智能投資顧問等，與日常經濟活動和民生相關的領域。
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「拍住上」資助計劃申請條件
港商若要該計劃，須符合下列條件：
責任編輯：馬意文