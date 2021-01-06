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瑞士百達資管料資金續追逐亞洲資產 推亞洲企業債券基金

股市 13:22 2021/01/06

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瑞士百達資產管理大中華區固定收益主管楊孝強表示，資金仍會追逐亞洲資產，其中，亞洲企業債的質素高，收益率亦吸引及穩定。

美元走弱利好亞洲資產表現，瑞士百達資產管理大中華區固定收益主管楊孝強表示，亞洲市場近期復甦快，該趨勢未來會持續，市場預期中國經濟全年有8%至10%增長，故資金仍會追逐亞洲資產。其中，亞洲企業債的質素高，收益率亦吸引及穩定。

瑞士百達資管調高股票至「增持」，詳看【下一頁】

楊孝強指，亞洲經濟體穩步上升，加上維持寬鬆政策，大幅放水及減息機會不高，而美元弱勢及負債赤字高的前提下，當地貨幣貶值壓力細，成為亞洲市場的利好因素。

他指，亞洲債券市場發債雖然有所增加，但新增信貸主要是再融資，相對其他市場，槓桿情況不高。他又預期，今年亞洲債券的違約率將會回落，處約2.6%，而且息差仍有收窄的空間。他相信，由於亞洲債券提供正回報且違約率不高，相信亞洲及歐洲投資者對相關產品的需求高。

張憶東指港股「死豬不怕開水燙」吸引力將提升，詳看【下一頁】

瑞士百達資產管理宣布，推出瑞士百達亞洲債券收益，基礎貨幣為美元。基金不受基準限制，採用「由下而上」的信貸分析，當中投資級別債券佔比最少60%，其餘為亞洲高收益債券，但單一高收益發行商最高持有額度只會為1%，且不會持有CCC或以下級別及不良債券。

楊孝強指，市場大多產品為亞洲高收益債券的產品，但波動性相對高，主因投資級別債券仍佔市場大多數，為減低風險，基金配置投資級別債券比例高。

高配金融企業債及內房債

他指，基金的核心收益集中於收益率介乎4至7厘的債券，當中約三分之二來自中國及香港地區。在行業上高配中國金融企業債及房地產高收益債。楊孝強解釋，中國金融企業評級高、過往紀錄長，且在港上市，意味資訊透明度高。

針對近期內房融資政策收緊，包括設立「三道紅綫」及限制內銀房貸佔比，楊孝強形容中央在良好的時機進行監管，在未出現大問題時調控，對信貸比例有正面作用，並預期對內房企的融資威脅性不大。

至於介乎7厘至10厘的高收益債券，他指偏好選擇來自印度、印尼、馬來西亞等地區的公用事業、再生能源等行業。

該基金於周一（4日）至1月15日公開發行，將於1月15日正式成立。基金成立時的目標派息率約為5厘。

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編輯：袁諾曦

債券 財富及資產管理 經濟 亞洲市場

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