【美國禁令】特朗普簽令禁8款中國軟件　包括支付寶、微信支付

據外媒報道，美國總統特朗普（Donald Trump）在距離卸任僅有兩周之際，再簽行政命令，禁止美國企業及個人交易8款中國軟件，包括蟻螞集團旗下支付寶，以及騰訊（00700）旗下微信支付（WeChat Pay）等。

不過騰訊股價並未受到衝擊，周三（6日）截至發稿前，升2.14%，報596元。

是次禁令涉及的中國軟件名單如下：

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在簽署該協議之前，特朗普近期曾屢次提升對中國制裁措施，包括將數十間中國企業列入商務部黑名單，禁止美國企業、機構以及個人參與相關投資。紐約證券交易所亦表示，根據一項行政名單，正在考慮是否將中國三大電訊上除牌

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