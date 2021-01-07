【量子電腦】量子技術能否幫助研發新冠疫苗？專家：量子位元數仍不足夠

▲ 去年新冠肺炎疫情殺大家一個措施不及，來到2021年，嶄新的科技技術將能夠如何幫助對抗這場世紀疫症？量子電腦（Quantum Computing）或能給予大家答案。

去年新冠肺炎疫情殺大家一個措施不及，來到2021年，嶄新的科技技術將能夠如何幫助對抗這場世紀疫症？量子電腦（Quantum Computing）或能給予大家答案。

雲端、人工智能（AI）、機器學習（Machine Learning）、區塊鏈等新技術近年已經開始有不少應用例子，另一科技趨勢就落在量子電腦（Quantum Computing）身上。

▲ 目前量子電腦量子位元數量侷限於約100個，未來或需要將數量提升到1000個，才能解決現實中更高層次、更複雜的問題。（法新社圖片）

去年國家主席習近平召開中央政治局會議，並在會上舉行以「量子科技研究和應用前景」為主題的「集體學習」，並表明中國要充分認識推動量子科技發展的重要性和緊迫性，加強量子科技發展戰略謀劃和系統布局，把握大趨勢，下好先手棋。量子電腦亦頓時成為熱話，到底量子電腦可以如何幫助對抗疫情？

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量子位元不足 技術未完善

IBM傑出工程師及IBM香港區首席科技專家戴劍寒表示，在雲端上執行量子計算已不是什麼新鮮事物。「我們已經進入第五年，基於Qiskit開源平台開發量子運算，並建立技術生態系統，目前IBM Cloud上就有18個量子系統可用。」

有別於傳統電腦運算，只能將將信息存儲為「0」和「1」兩類，量子運算使用量子物理學的特性來掌握及表達信息。「量子位元（qubits）與只能表達0和1的位元不同，量子位元可以同時代表兩個維度信息，這現象稱為疊加（superposition）。」他解釋，當增加量子位元數量時，將會有奇妙的事情發生。「當增加至50個量子位元後，變可以同時表示100萬的4次方般龐大數量的信息。」

▲ IBM傑出工程師及IBM香港區首席科技專家戴劍寒表示，由於量子電腦目前仍然不夠強大，仍無法幫助開發用於COVID-19的疫苗，不過，但量子電腦亦開始在現實世界中發揮作用，如幫助研發新一代電動車電池。（受訪者提供圖片）

量子電腦擁有強大運算能力，是否就能幫助新冠肺炎疫苗開發？日本科技公司富士通（Fujitsu）對此講法都仍然有保留。該公司表示，目前量子電腦仍然未算完善，無法對抗新型流行病，但未來或能通過大規模的容錯量子電腦（fault-tolerant quantum computers）加快藥物發現的過程，並且能夠準確預測病毒傳播與擴散。富士通創新與健康總監Patrick Stephenson表示，富士康就有Digital Annealer方案，可以將藥物發現過程縮短。「將原本15個月縮短至7星期。」

該公司亦表示，目前量子電腦技術方面仍有需要尋求突破，鑑於現時量子電腦的量子位元仍侷限於約100個，要解決更高層次、更複雜的問題，就需要更多量子位元，例如上千個量子位元。因此，量子電腦研發仍然在實驗階段，成本非常高昂，當中需要的電力能源以及冷凍環境等需求就非常苛刻。

▲ 未來，大規模的容錯量子電腦（fault-tolerant quantum computers）能加快藥物發現的過程，並且能夠準確預測病毒傳播與擴散。（法新社圖片）

助研發新一代電動車電池

戴劍寒亦稱，由於量子電腦目前仍然不夠強大，還未能幫的得上忙。「因此今天的量子電腦仍無法幫助開發用於COVID-19的疫苗。」不過，雖然如此，但量子電腦亦開始在現實世界中發揮作用。「 IBM正在與車廠Benz的母公司Daimler AG公司合作，改善電動車用電池的容量和充電速度的弱點。」他解釋，使用量子電腦為三個鋰分子的兩極矩建立模型，藉此建立新一代的鋰硫（Li-S）電池，效能將比之前更耐用、更持久，亦更便宜。

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記者：李彥煒