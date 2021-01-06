【美國禁令】特朗普禁與WPS Office交易 金山辦公：無實質性影響

▲ 金山辦公表示，在海外的逾1億用戶主要為免費用戶，美國禁令無實質性影響。

美國總統特朗普在當地時間周二簽署行政令，禁止與8款中國應用程式進行交易，當中包括阿里巴巴 （09988） 旗下支付寶、騰訊 （00700） 旗下微信支付和QQ錢包，以及金山辦公（滬：688111）旗下WPS Office等。金山辦公回應稱，目前WPS產品在海外市場的逾1億用戶，主要為免費用戶，僅有少量廣告業務，該項禁令短期不會對公司的經營發展產生實質性影響。

金山辦公半日跌0.9%，報403.95元人民幣；在港股上市的金山軟件 （03888） 半日報56.9元，升4.4%，成交4億元。

特朗普簽令禁支付寶、微信支付等與美國交易，詳情請按【下一頁】

金山辦公續指，金山辦公自身辦公軟件代碼技術為30余年自主研发，並非基於外部開源或美國企業授權而來，在技術上保持著較好獨立性。公司將持續關注海外市場，也正在審閱該行政命令可能帶來的後果，以便明確可能影響，將適時发布進一步公告。

金山辦公董事長葛珂去年9月在接受訪問時曾透露，金山海外活躍用戶有1.3億。

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編輯：陳健婷