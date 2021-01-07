【Bitcoin】比特幣再度破頂升穿37500美元 區塊鏈概念股火幣科技升近5%

▲ Bitcoin比特幣刷新歷史紀錄，升穿35000美元關口。

Bitcoin比特幣近日升勢未減，加上受美國總統大選不明朗因素影響，美滙指數近日跌穿89.5，帶動Bitcoin價格造好。Bitcoin昨日（6日）升穿35,000美元關口後，今早再度刷新紀錄，突破37,000關口，高見37,710美元。據Coindesk數據顯示，截至今天中午12時28分，Bitcoin現報37271美元，24小時內升幅達6%，已發行的Bitcoin整體市值突破6900億美元。

受比特幣價格帶動影響，多隻區塊鏈概念股今早股價造好，火幣科技 （01611） 中午收報11.9元，升4.9%，雄岸科技（01647）中午收報0.5元，升41.7%，柏能集團 （01263）中午收報2.9元，升18.4%。

Guggenheim投資指比特幣應值40萬美元，詳情可見﹕【下一頁】

Bitcoin在2020年價格升幅超過300%，對比起今天Bitcoin報35673美元，一年前（2020年1月6日）比特幣僅報7759美元。

大行﹕比特幣不會取代黃金

不過，多間大行均認為Bitcoin未來不會取代黃金，摩通早前發表報告指，認為Bitcoin若要與黃金爭奪投資資金，其市值最少需升上約14.6萬美元。綜觀歷史數據，Bitcoin價格波幅較不穩定，在過去1年期間，黃金價格區間為每安士1450美元至2075美元，但Bitcoin則從6800美元至35000美元不等，價格差距較大。

摩通唱好比特幣長綫看14.6萬美元，詳情可見﹕【下一頁】

Bitcoin在2017年時曾出現一次泡沫危機，當年一度漲近20000美元，但其後在2018年底曾經暴跌至3800美元位置。據外媒報道，是次Bitcoin大漲與2017年泡沫不同，據了解，這次升幅主要由機構投資者推動，並非散戶投資者。摩通表示，自2020年10月中開始，不少機構投資者使用Grayscale Investment的Bitcoin信託基金等投資工具來購買Bitcoin，近月已錄得超過30億美元流進Grayscale Investment，而黃金ETF則淨流出70億美元。

高盛上月表示，機構投資者會基於「透明度問題」而避開虛擬貨幣，而投機的零售投資參與度過高，導致Bitcoin成為一種過度風險資產。該行表示，暫時沒有看到Bitcoin上漲侵蝕黃金牛市的證據，並相信Bitcoin與黃金可以共存。

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編輯﹕賴奕羚