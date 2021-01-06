【中美大戰】特朗普再出手禁8國產App　CamScanner曾被揭內藏惡意程式

▲ 美國總統特朗普昨（5日）簽署行政命令，禁止8款中國應用程式在美國進行交易，當中包括文件掃描程式掃描全能王（CamScanner）。

美國總統特朗普昨（5日）簽署行政命令，指為保護美國國家安全，應對個人資料遭中國大陸蒐集的威脅，禁止支付寶、微信支付等多款中國應用程式在美國進行交易。除了支付應用程式，8款程式裡還包括文件掃描程式掃描全能王（CamScanner）、文件傳輸程式茄子快傳、短片應用程式VMate以及辦公軟件WPS Office。

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對於港人來說，相信對CamScanner相較不陌生。CamScanner是一個非常受歡迎、可以掃描照片及文件，並免費儲存為高畫質的影像的應用程式，下載量已高達3.5億。不過，在2019年CamScanner就曾遭踢爆「黑歷史」，被指程式設有提供廣告的惡意程式碼，更成為惡意軟件的傳遞工具。

當時Kaspersky網絡安全專家發現，Android版CamScanner內藏後門，可以讓黑客暗中遙距安裝惡意軟件，盜取使用者的個人私隱資料或進行網上購物。當時研究人員就建議，所有安裝了這款軟件的用家應該立刻移除。

而目前市面上也有不少可以取代CamScanner的應用程式，當中包括：Adobe Scan、微軟Office Lens等。兩款程式均可讓智能手機變成一個流動Scanner，將紙本文件掃描成PDF檔案。

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責任編輯：曾曉汶