【台積電TSMC】台積電削減大客折扣　大摩調升目標價逾一成

▲ 台積電削減大客折扣 大摩調升目標價逾一成

台積電（美：TSM，台：2330）公布季績前夕，獲大行調升目標價。摩根士丹利發表報告指，半導體存貨日期於去年第三季意外下跌，隨在家工作、5G產品需求於2021年持續高企，晶片產能持續緊張，台積電近期取消大客戶的訂單折扣。大摩料台積電於傳統淡季的第一季收入按季下跌幅度溫和，料今年全年台積電收入增長16%，調高台積電台股目標價12%至628新台幣。

台積電將在1月14日發布季度業績，大摩指出，台積電給予指引今年首季收入料按季跌3%至無升跌，較行業預期按季下跌6%至8%為溫和。

大摩預期，2021年台積電資本開支具上調空間。該行指若台積電與英特爾（Intel，美：INTC）達成3納米處理器代工合約，台積電資本開支將需要增加至200億至220億美元，較原先預期186億美元為高。

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大摩指出，台積電與Intel之間僅在3納米製程產能擴大的保護條款未達共識，若台積電同時取下蘋果與Intel訂單，需要兩年時間提升產能才能滿足需求。

大摩指，台積電將會提供較保守的2021年收入增長指引，估計公司預期收入只增10%，但該行認為台積電不願公開透露晶圓（Wafer）加價，料實際收入可增加15%。

大摩予台積電增持評級，目標價相當於2021年市盈率26.6倍，即使高於過去5年的15至23倍區間，但認為台積電2019至22年間盈利年均增長可達27%，有條件具較高估值。

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編輯：麥德銘