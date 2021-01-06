【發放正能量】感激速遞員疫情下勞苦送物資 美國小鎮居民做了這件窩心事 居民：「只想講你並不孤單！」（附多圖）

Anthony Gaskin一如往日一個人駕着UPS速遞貨車到達美國維珍尼亞州小鎮Hallsley準備派件，沒料到當他的車入變位轉入小鎮，即見小鎮街道兩旁站滿了人，並且不停向他揮手，不時還夾雜囂鬧的汽車響按聲，「我當時真的不知發生什麼事。」Anthony憶述說。

他下意識把車開慢，聽到有人呼叫他的名字，看到有人高舉着寫上他名字的牌，他於是向車外的人揮手。後來把車停下，他才知道原來小鎮大部份人是特意出來迎接他，以感謝他在疫情期間，定期為小鎮送上物資，讓他們安心度過疫情。

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發起這次活動的小鎮居民Patty Friedman向傳媒表示，在疫情期間，Anthony定期把他們訂購的物資送到每家的門口，這是她在疫情期間最期盼的日子，Anthony每次出現，總是面帶笑容，友善而且非常有耐性，「他在疫情期間送來東西，令我可以渡過這段難捱日子，這段日子真的很孤獨，他的出現是我一日最開心的時間，我真的很想感謝他。於是我向其他鄰居提出這個想法，希望讓Anthony知道，他並不孤單。」Patty的提議在小鎮一呼百應，於是出現去年12月15日居民夾道歡迎Anthony的場面。

疫情期間，美國不少小鎮如Hallsley居民只能靠速遞獲取生活所需及食物，同時令速遞員工作量大增，而且由於派件接觸不同人，亦增加感染風險，壓力極大。Hallsley小鎮居民的舉動，令平時總帶着微笑的Anthony 流下男兒淚。而UPS也派出經理，製作了一張精美的嘉許狀和一籃子禮物送Anthony作鼓勵。

住在鎮上的女攝影師Lexi Harrahan把這一幕拍下，並在社交媒體上發布。

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責任編輯：鄭靜珊