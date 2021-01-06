  • 19°C
香港時間 : 2021106日 (三) 13:40
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【發放正能量】感激速遞員疫情下勞苦送物資 美國小鎮居民做了這件暖心事 居民：「只想講你並不孤單！」（附多圖）

環球政經 13:25 2021/01/06

分享：

Anthony Gaskin一如往日一個人駕着UPS速遞貨車到達美國維珍尼亞洲小鎮Hallsley準備派件，沒料到當他的車入變位轉入小鎮，即見小鎮街道兩旁站滿了人，並且不停向他揮手，不時還夾雜囂鬧的汽車響按聲，「我當時真的不知發生什麼事。」Anthony憶述說。

他下意識把車開慢，聽到有人呼叫他的名字，看到有人高舉着寫上他名字的牌，他於是向車外的人揮手。後來把車停下，他才知道原來小鎮大部份人是特意出來迎接他，以感謝他在疫情期間，定期為小鎮送上物資，讓他們安心度過疫情。

【內地熱話】拼多多員工疑過勞猝死 「底層人民拿命換錢」論引發網民憤怒 連央視都批評 【下一頁】

【絕世好老闆】飲食業面對百年巨災 叙福樓集團老闆黃傑龍仍堅持加同事人工仲派埋花紅 【【下一頁

發起這次活動的小鎮居民Patty Friedman向傳媒表示，在疫情期間，Anthony定期準時把他們訂購的物資送到門口，這是她在疫情期間最期盼的日子，Anthony每次出現，總是友善面帶笑容，而且非常有耐性，「他在疫情期總是準時出現送來東西，令我可以渡過這段難捱日子，這段日子真的很孤獨，他的出現是我一日最開心的時間，我真的很想感謝他。於是我向其他鄰居提出這個想法，希望讓Anthony知道，他並不孤單。」Patty的提議在小鎮一呼百應，於是出現去年12月15日居民夾道歡迎Anthony的場面。

疫情期間，美國不少小鎮如Hallsley居民只能靠速遞獲取生活所需及食物，同時令速遞員工作量大增，而且由於派件接觸不同人，亦增加感染風險，壓力極大。Hallsley小鎮居民的舉動，令平時總帶着微笑的Anthony 流下男兒淚。而UPS也派出經理，製作了一張精美的表揚狀和一籃子禮物送Anthony作鼓勵。

住在鎮上的女攝影師Lexi Harrahan把這一幕拍下，並在社交媒體上發布。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

 

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

責任編輯：鄭靜珊

下一篇文章

[異動股] 合併平莊能源獲大行看好 龍源半日大升12%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【公屋富戶】公屋居民被揭瞞報逾千萬資產　被判監14天
【公屋富戶】公屋居民被揭瞞報逾千萬資產　被判監14天
【樓市故事】 90後女生廿萬首期購天水圍居屋樓花 看淡後市寧沽樓搬回「娘家」 持貨2年帳面大賺逾200萬元
【樓市故事】 90後女生廿萬首期購天水圍居屋樓花 看淡後市寧沽樓搬回「娘家」 持貨2年帳面大賺逾200萬元
手持200萬現金 兩間供滿單位 網民提出3大疑問 考慮再置物業
手持200萬現金 兩間供滿單位 網民提出3大疑問 考慮再置物業
【失業良方】 「特別愛增值」計劃 450項課程任揀 津貼上限 5,800元
【失業良方】 「特別愛增值」計劃 450項課程任揀 津貼上限 5,800元
【網民熱話】網民求教：手持100萬元現金 居屋換私樓定買收息股好？
【網民熱話】網民求教：手持100萬元現金 居屋換私樓定買收息股好？
【大行點睇】反壟斷監管困擾　最壞情況阿里巴巴值幾錢？　高盛指至少值呢個價
【大行點睇】反壟斷監管困擾　最壞情況阿里巴巴值幾錢？　高盛指至少值呢個價