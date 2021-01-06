【新冠疫苗】多國延第二劑接種 專家指或損效用

全球新冠肺炎肆虐，多國加快開展新冠疫苗接種計劃，為更多市民接種新冠疫苗。3隻常用的輝瑞（Pfizer）、Moderna及牛津疫苗都要求市民先後接種兩劑新冠疫苗，但英國等國家計劃推遲第2劑新冠疫苗接種時間，甚至打算將注射新冠疫苗劑量減半，以讓更多人接種新冠疫苗。有分析表明，上述做法或影響新冠疫苗療效。

英國擬推遲打第二劑 輝瑞：無證據做法有效 【下一頁】

德國丹麥擬效法英國推遲打第2劑 以讓更多人接種 【下一頁】

美國擬將注射疫苗劑量減半 以加快接種 【下一頁】

最常見的輝瑞及Moderna疫苗均使用mRNA技術，通過mRNA的遺傳物質引入人體，觸發人體生產新冠病毒外層的尖刺蛋白（spike proteins）。 為了對抗這些疑似新冠肺炎病毒，人體需要2至4周時間產生抗體，激活其他免疫途徑，以防感染。

根據美國食品和藥物管理局（FDA）指，接種首劑輝瑞疫苗可提高52%的保護作用，直至接種第2劑疫苗的一星期後，才可將感染病毒機率降低至5%。這意味著只有完成接種兩劑疫苗的28日後，人們才會得到充分保護。

亦有不少接種新冠疫苗案例，市民於接種首劑疫苗後，仍確診新冠肺炎。

美國有護士接種6日後 仍確診新冠肺炎 【下一頁】

賓夕法尼亞大學疫苗學教授奧菲特（Paul Offit） 表示，延長接種新冠疫苗相隔的時間帶來風險，即使加快接種進度相當重要，但仍然需要臨床實驗作研究。

輝瑞早前亦已發聲明回應指，按照疫苗測試，兩劑疫苗必須在21日內完成，才能達至95%效用率。

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責任編輯：郭麗明