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【逆市擴充】HKTVmall本月連開7間O2O分店　限時7日全場95折

商業 13:00 2021/01/06

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HKTVmall於facebook宣布，踏入2021年繼續擴充O2O門市，1月會連開7間新分店，並帶來限時7日的全場95折新張大優惠。（HKTVmall facebook圖片）

新冠肺炎疫情打擊不少行業，HKTVmall卻於facebook宣布，踏入2021年繼續擴充O2O門市，1月會連開7間新分店，並帶來開幕優惠，同時亦加大網上展覽活動。

【宅經濟】200名售貨員做KOL　卓悅聘請內地網紅培訓員工直播

【零售寒冬】疫情陰霾籠罩一年　時裝品牌 Moiselle生意挫半　斥資逾百萬轉型拓網店

HKTVmall的新分店位於馬鞍山新港城中心、長沙灣元州街388號、黃大仙翔盈里、粉嶺逸峯廣場、東涌映灣薈、港鐵朗屏站、屯門時代廣場。每間新店都有限時7日的全場95折新張大優惠。

除了擴充門市，疫情下實體展覽無法舉行，HKTVmall亦積極舉辦網上展覽。HKTVmall BB展、食品展及寵物展將於2月17至28日舉行，現正招募參展商，商戶可享低至15％特惠交易佣金，便可向超過230萬用戶展示貨品。

HKTVmall早前公布，12月份總商品交易額錄5.71億元，按月增16.5%，按年增1.1倍；12月訂單數量按年增長94.1%至3.63萬宗，按月增加4%。生意逆市增長支持了繼續擴充的步伐。

【網上招聘會】勞工處本周四辦網上招聘會　44間機構提供逾2,500空缺

責任編輯：朱悅瀅

【按此】提升中小企現金流。高達$1,500獎賞！條款細則適用

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