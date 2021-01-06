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【私隱疑慮】新加坡政府承認　警方可存取星洲版「安心出行」、蒐集民眾資料

科技 12:34 2021/01/06

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新加坡政府早前推出類似香港「安心出行」應用程式的「合力追蹤」（TraceTogether）在日前更新聲明指，新加坡警察部隊有權獲得任何數據，引發民眾對疫情追蹤技術涉及的私隱疑慮。

為了在新冠肺炎疫情下，供市民記錄行蹤、對抗疫情，新加坡政府早前推出類似香港「安心出行」應用程式的「合力追蹤」（TraceTogether）。惟據新加坡內政部官員陳國明（Desmond Tan Kok Ming）日前在國會上承認，警方在取得授權後，能夠以調查刑事案件為由取用民眾資料，再引發民眾對疫情追蹤技術涉及的私隱疑慮。

TraceTogether 包括手機應用程式及藍芽追蹤記錄器兩個版本，可予市民記錄行蹤及接觸史。新加坡早前要求市民在進出商場等公共場所時，需要使用應用程式或配戴追蹤器後，至今近 8 成新加坡民眾已參與。

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事實上，新加坡政府曾保證應用程式所搜集的追蹤接觸者資料，只會用來對抗疫情。數據亦已加密，並儲存在裝置本身，承諾除非該人已確診，否則不會有任何人能夠取用。

不過據新加坡外交部長維文（Vivian Balakrishnan）表示，當地警方在一宗謀殺案調查中取用到相關數據，又指電話或銀行記錄等其他個人資料亦會在警方調查中被取用。

而TraceTogether 網站日前更新聲明指，根據該國《刑事訴訟法》（CPC），新加坡警察部隊有權獲得任何數據，包括 TraceTogether 數據，以進行刑事調查。

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責任編輯：張寶燕

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