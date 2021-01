【美股分析】指資產負債表近年最強 瑞銀薦六大能源股博回購

瑞銀針對能源股2021年展望發表名為The "Where the Puck is Going" 的報告,報告提及今年是能源股「回購之年」,該行認為現時能源股的資產負債表及自由現金流是「團隊近年有記憶以來最強」。瑞銀認為,去年第二季能源行業已經見底,但當季年度化自由現金流率為8%,有限合夥公司(LPs,大部份是管道、倉儲能源公司)的年度化槓桿則達4.4倍,低於一般油企的5.5倍。

在經營環境轉差下,疫情亦成為削減經營及行政開支的催化劑,大部份公司削減5-10%成本,部份的成本削減幅度甚至超過15%,該行相信這些成本將永遠被削減,長遠帶動EBITDA及現金流。強勁的資產負債表及現金流、以及資本開支上升放緩,將令能源公司有更多資金進行回購,瑞銀預計2020年四分一被削減的資金,將會用於回購,又指此趨勢將會延續至2022年。

瑞銀認為,市場正重建對能源股的信心,指資金不會再流出該板塊,他預期美國能源股今年將有48億美元用於回購、明年更有100億美元用於回購,該行推薦以下6隻能源股(見圖),認為它們有一定回購空間。

