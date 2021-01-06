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【美股分析】指資產負債表近年最強 瑞銀薦六大能源股博回購

股樓投資 14:41 2021/01/06

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瑞銀針對能源股2021年展望發表名為The "Where the Puck is Going" 的報告，報告提及今年是能源股「回購之年」，該行認為現時能源股的資產負債表及自由現金流是「團隊近年有記憶以來最強」。瑞銀認為，去年第二季能源行業已經見底，但當季年度化自由現金流率為8%，有限合夥公司（LPs，大部份是管道、倉儲能源公司）的年度化槓桿則達4.4倍，低於一般油企的5.5倍。

【美股分析】價值股挾疫苗回歸 「狗股」名單篩出2021潛力股

在經營環境轉差下，疫情亦成為削減經營及行政開支的催化劑，大部份公司削減5-10%成本，部份的成本削減幅度甚至超過15%，該行相信這些成本將永遠被削減，長遠帶動EBITDA及現金流。強勁的資產負債表及現金流、以及資本開支上升放緩，將令能源公司有更多資金進行回購，瑞銀預計2020年四分一被削減的資金，將會用於回購，又指此趨勢將會延續至2022年。

瑞銀認為，市場正重建對能源股的信心，指資金不會再流出該板塊，他預期美國能源股今年將有48億美元用於回購、明年更有100億美元用於回購，該行推薦以下6隻能源股（見圖），認為它們有一定回購空間。

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撰文 : 林展鋒

疫情 美股 EBITDA 行業 美元 回購 行政 板塊 美國 見底

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