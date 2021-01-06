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【美國大選】特朗普：我與彭斯也同意 他有權阻止確認結果

環球政治 12:39 2021/01/06

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【美國大選】特朗普：我與彭斯也同意 他有權阻止確認結果

美國大選結果塵埃落定，美國副總統彭斯將在當地時間周三，帶領美國國會確認最終美國總統人選。有美媒報道指，彭斯已向特朗普表示，自己在推翻美國大選結果一事上無能為力。特朗普澄清，這是「假新聞」，又指二人亦同意彭斯作為副總統，有權阻止國會確認美國大選結果。

彭斯周三會在眾議院及參議院的聯席會議上，會帶領國會確認各個州份的選舉人票，確認美國大選結果。

彭斯據報拒助特朗普 稱自己無能力阻拜登上任 【下一頁】

美國《紐約時報》報道指，彭斯周二與特朗普共晉午餐時已告知特朗普，他無權挑戰2020年大選的結果，難在聯席會議上阻止國會確認選舉人票。

特朗普隨即澄清這是「假新聞」，特朗普回應指：

「《紐約時報》關於彭斯對我的說的話是假新聞。他從沒這麼說過。我和副總統都完全同意，副總統有權採取行動。」

（The New York Times report regarding comments Vice President Pence supposedly made to me today is fake news. He never said that. The Vice President and I are in total agreement that the Vice President has the power to act.）

特朗普表示，在美國憲法下，彭斯有幾種選擇，包括取消確認選舉人票的結果，或將其送回各州進行更改及確認，亦可以取消確認「非法且腐敗」的結果，然後將其轉交眾議院，對各州進行表決。

特朗普哀求彭斯推翻結果「望他為我們做些事」 【下一頁】

《霍士新聞》引述有白宮官員指，彭斯會按憲法辦事，但彭斯發言人未有回應。

最少12名共和黨人早前表明，將會投票反對確認拜登當選，彭斯隨即發表聲明指對此表示歡迎，但強調需向國會提交證據。

責任編輯：林嘉莉

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