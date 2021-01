【美國大選】特朗普：我與彭斯也同意 他有權阻止確認結果

美國大選結果塵埃落定,美國副總統彭斯將在當地時間周三,帶領美國國會確認最終美國總統人選。有美媒報道指,彭斯已向特朗普表示,自己在推翻美國大選結果一事上無能為力。特朗普澄清,這是「假新聞」,又指二人亦同意彭斯作為副總統,有權阻止國會確認美國大選結果。

彭斯周三會在眾議院及參議院的聯席會議上,會帶領國會確認各個州份的選舉人票,確認美國大選結果。

美國《紐約時報》報道指,彭斯周二與特朗普共晉午餐時已告知特朗普,他無權挑戰2020年大選的結果,難在聯席會議上阻止國會確認選舉人票。

特朗普隨即澄清這是「假新聞」,特朗普回應指:

「《紐約時報》關於彭斯對我的說的話是假新聞。他從沒這麼說過。我和副總統都完全同意,副總統有權採取行動。」

(The New York Times report regarding comments Vice President Pence supposedly made to me today is fake news. He never said that. The Vice President and I are in total agreement that the Vice President has the power to act.)