【Tesla股價】大摩：Tesla技術、商業模式及資金渠道均傲視同儕　調高目標價五成看810美元

▲ 摩根士丹利指，Tesla在電動車領域上仍處於領先地位，其技術、商業模式及資金渠道均傲視同儕。

Tesla（美：TSLA）股價升不停，摩根士丹利以「The Chosen One（神選之車）」為題，指Tesla第四季付運料按年增長61%，較市場預期佳，因此調高2030年產量至520萬輛，並相應調升Tesla目標價五成至810美元，維持「增持」。

大摩指，雖然Tesla股價已累積龐大升幅，但仍繼續相信Tesla今年股價會跑贏同業，因Tesla在電動車領域上仍處於領先地位，其技術、商業模式及資金渠道均傲視同儕。

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Tesla的商業模式令其可以較競爭對手更快地釋放服務性收入，盈利能力更高，目前難以從市場上找到一家更具創新能力的公司，能持續地應對大規模的運輸及能源條件。

圖看各大行給予Tesla的目標價

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大摩預期Model Y未來會成為Tesla銷量最高的型號

大摩稱，自從11月調升Tesla目標價至540美元以來，Tesla發展出現顯著變化，第四季產量較市場預期高4%，令年度付運量增至逾72萬輛，預期Model Y未來會成為Tesla銷量最高的型號。

Tesla於12月初再籌得50億美元資金，令全年集資額增至120億美元，Tesla變相成為一家淨現金公司。大摩相信，Tesla會將最新籌得的50億美元用於研發產品等用途。

Tesla早前年終送大禮【下一頁】

自Tesla於12月21日納入標普500指數後，大摩稱收到大量投資者有關Tesla財務及估值分析的查詢，「將你過去兩年研究Tesla的分析報告發給我」，「將你團隊研究的電動車報告全給我」等不絕於耳，反映Tesla在行業上的重要性。

大摩指，現時Tesla估值相當於2025年EV/EBITDA的23倍，810美元的目標價則相當於25倍，雖然高於不少汽車甚至科網同業，但預期Tesla於2020至2030年間的EBITDA的複合年均增長率可達26%。

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編輯：陳韻妍