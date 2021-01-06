【大行點睇】中資科技股選股　瑞信首選騰訊　次選美團　京東排第三

瑞信發表中資互聯網股2021年展望報告，確定2021年的四個關鍵主題，第一是迎來新冠疫後的結構性機會、第二流量獲取成本上升、第三是監管收緊迎經常性風險、第四是潛力切換至股價回落股份。

該行表示，對內地互聯網行業持有不同的看法，看好網遊行業可續增長、社區團購。該行看看好線上遊戲、食物速遞及電子商務，但相對不看好包括廣告、教育、線上旅遊、線上娛樂等。近期受到監管壓力的阿里巴巴(09988)並無上榜，但該行建議投資者可考慮其長線價值。該行下調阿里巴巴目標價，由364降至323元，維持「跑贏大市」評級。

以下為該行選股次序：

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