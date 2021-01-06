  • 19°C
香港時間 : 2021106日 (三) 15:09
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【虛擬貨幣】再有大行唱好！　小摩指比特幣或將升至14萬美元

股樓投資 14:41 2021/01/06

分享：

比特幣周二（6日）重上32000美元，很多投資者都擔心高處不勝寒。但摩根大通團隊卻發表報告提出，如果比特幣能帶走部份投資黃金的需求，比特幣在不久將來或來升至146,000美元。分析員指，近日黃金ETF看到有資金流出，並流入追蹤比特幣 Grayscale Bitcoin Trust（GBTC），這反映比特幣正被投資者看作黃金的代替品，這將有助其價值再下一城。

比特幣信託及黃金ETF的資金淨流入

 

報告指，自10月中以來，比特幣與黃金已出現競爭，當中黃金ETF錄得70億美元的淨流出，而比特幣信託則錄得30億美元的淨流入。摩根大通又表示，比特幣所消耗的風險資本是黃金的3.4倍，而比特幣信託所消耗的風險資本則是黃金ETF的5倍。

故此，摩根大通策略團隊又在報告指，「私人市場會通過ETF、黃金及比特幣來分擔黃金的投資需求。」如比特幣能由現時5750億美元的市值再上升多4.6倍，以目前流通的貨幣計算，每顆比特幣價值146,000美元。

報告又強調，千禧一代是成投資者的重要組成部份，與傳統黃金相比，他們更傾向「數字黃金」，因此未來數年，比特幣將會與黃金在競爭作為替代貨幣的地位，但報告亦指，波動性將會是阻礙比特幣價格上漲的一個主要障礙，並且很可能導致其價格走勢脆弱。
 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 林展鋒

虛擬貨幣 ETF 美元 比特幣 黃金

下一篇文章

【美股分析】指資產負債表近年最強 瑞銀薦六大能源股博回購
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【公屋富戶】公屋居民被揭瞞報逾千萬資產　被判監14天
【公屋富戶】公屋居民被揭瞞報逾千萬資產　被判監14天
【內房減債】恒大出絕招清商舖　「0元購」做業主餘額分十年還
【內房減債】恒大出絕招清商舖　「0元購」做業主餘額分十年還
【失業良方】 「特別愛增值」計劃 450項課程任揀 津貼上限 5,800元
【失業良方】 「特別愛增值」計劃 450項課程任揀 津貼上限 5,800元
【大行點睇】反壟斷監管困擾　最壞情況阿里巴巴值幾錢？　高盛指至少值呢個價
【大行點睇】反壟斷監管困擾　最壞情況阿里巴巴值幾錢？　高盛指至少值呢個價
【樓市故事】 90後女生廿萬首期購天水圍居屋樓花 看淡後市寧沽樓搬回「娘家」 持貨2年帳面大賺逾200萬元
【樓市故事】 90後女生廿萬首期購天水圍居屋樓花 看淡後市寧沽樓搬回「娘家」 持貨2年帳面大賺逾200萬元
手持200萬現金 兩間供滿單位 網民提出3大疑問 考慮再置物業
手持200萬現金 兩間供滿單位 網民提出3大疑問 考慮再置物業