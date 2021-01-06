【虛擬貨幣】再有大行唱好！　小摩指比特幣或將升至14萬美元

比特幣周二（6日）重上32000美元，很多投資者都擔心高處不勝寒。但摩根大通團隊卻發表報告提出，如果比特幣能帶走部份投資黃金的需求，比特幣在不久將來或來升至146,000美元。分析員指，近日黃金ETF看到有資金流出，並流入追蹤比特幣 Grayscale Bitcoin Trust（GBTC），這反映比特幣正被投資者看作黃金的代替品，這將有助其價值再下一城。

比特幣信託及黃金ETF的資金淨流入

報告指，自10月中以來，比特幣與黃金已出現競爭，當中黃金ETF錄得70億美元的淨流出，而比特幣信託則錄得30億美元的淨流入。摩根大通又表示，比特幣所消耗的風險資本是黃金的3.4倍，而比特幣信託所消耗的風險資本則是黃金ETF的5倍。

故此，摩根大通策略團隊又在報告指，「私人市場會通過ETF、黃金及比特幣來分擔黃金的投資需求。」如比特幣能由現時5750億美元的市值再上升多4.6倍，以目前流通的貨幣計算，每顆比特幣價值146,000美元。

報告又強調，千禧一代是成投資者的重要組成部份，與傳統黃金相比，他們更傾向「數字黃金」，因此未來數年，比特幣將會與黃金在競爭作為替代貨幣的地位，但報告亦指，波動性將會是阻礙比特幣價格上漲的一個主要障礙，並且很可能導致其價格走勢脆弱。



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