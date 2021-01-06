【防疫最高境界】 買山旮旯地方避疫 日本偏遠森林地及小島交易增

疫情各國實施社交距離措施，不少在東京工作的日本人，由巿中心搬到郊外居住，日本的富裕階層更進一步，他們會買下一幅森林地或一個小島，並打算搬去居住。據日本傳媒《日經》報導，原本少有易手的小島在疫情爆發後竟獲青睞 ，東京房地產公司藍海角（Blue Ocean Point）的負責人稱自疫情後，至今已賣出了四個小島，其中三個買主是以個人身份買入。

其中之一是東京企業家綠川佳久（Yoshihisa Midorikawa），他於10月時跟島主參觀了一次伊勢志摩（Ise-Shima）海岸外的一個無人居住的小島，就決定買入，他表示：「我想要一個屬於我的國度，在這裡我不必擔心感染冠狀病毒。」他驚歎小島美麗的海洋景色，這個小島有500平方米面積，中心有300平方米屬平地。

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買不起一個島，有其他選擇，買入一幅森林地。有從事大阪以南和歌山縣土地買賣的經紀公司，單在9月份就收到960宗查詢，這些森林地過去極少有人問津。另有經紀Koji就協助客戶買入東京東北茨城縣一幅10萬平方呎的森林地，他指該名客人本身就喜歡大自然，自疫情爆發後，就決定不能再待下去，於是決定買入森林地，並計劃建立自己的基地，一個屬於自己的扎營地方。

不過在日本買入這些森林地，受很多條例限制，沒水沒電更沒有任何交通配套，生活其中不是人人可以接受。而且遇上大雨風災，更可能有塌山的危險。

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責任編輯：鄭靜珊