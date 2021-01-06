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【小米股價】小米曾跌7%後回穩　瑞銀籲沽售僅看22元

當炒股 18:13 2021/01/06

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瑞銀將小米評級將至「沽售」，目標價由23元下調至22元。

小米 （01810） 連升五個交易日後股價回吐，今早低見32.8元，跌7%。小米午後股價稍回穩，全日收報33.9元，成交近112億元，最新市值約8500億元。瑞銀最新將小米目標價由23元下調至22元，較最新價有35%的潛在跌幅，評級由「中性」下調至「沽售」。

瑞銀表示，小米股價去年升208%，2021年預測市盈率已達到42倍，2022年中的預測市盈率則達33倍，已反映互聯網服務復甦帶來的盈利上行，而小米今年在中國地區面臨手遊經濟遠離應用商店營運商、國家金融科技監管等問題，該行對小米互聯網服務收入預測顯著低於市場預期，加上預計投資者僅願意以30倍市盈率投資於公司的業務增長，因此調低小米評級及目標價。

瑞銀對小米的硬件業務勢頭及市場份額看法正面，但認為並非主要的盈利增長引擎。雖然市場聚焦公司的智能手機業務，但智能手機盈利不顯著，預期今年小米硬件淨利潤率難改善，因為5G零件成本較高，加上需要在內地線下渠道及海外擴張。

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編輯：陳健婷

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