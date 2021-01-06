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[異動股] 合併平莊能源獲大行看好 龍源半日大升12%

股樓投資 13:09 2021/01/06

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碳中和概念股龍源電力(00916)今日獲大行唱好下急升。大和引述龍源管理層指，維持2020年新增裝機容量目標達2.5GW，整體能源產量目標達427億kWh及控制融資成本在低於4％，將公司目標價由8.6元上調至10.3元，維持「買入」評級。龍源中午大升12%,報9.97元。

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大和表示，若公司成功合併平莊能源（深：000780），或能從國家能源投資集團得到約18GW額外產能，在公布上述協議後，公司或上調其於「十四五」規劃中裝機容量目標20GW，預期2020年將獲得35億元人民幣補貼，亦將於今年3月的會議後，就發債提供更多細節。

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該行又表示，合併將為公司提供更多融資渠道，相信以相關的換股及資產置換的方式進行，將會較龍源進行A股IPO為快。

龍源日前公布，與控股股東國家能源投資集團和控股股東所持在深圳上市的內蒙古平莊能源簽訂換股吸收合併及重大資產置換意向協議，正在籌劃由其發行Ａ股方式，換股吸收合併平莊能源，同時平莊能源將以全部或部分資產負債與國家能源投資集團部分新能源資產進行重大資產置換。集團擬藉交易成為A+H新能源上市平台，並進一步提升市場競爭力。平莊能源從事煤炭生產、洗選加工銷售等業務。

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撰文 : 李尚毅

龍源電力（00916） 經濟

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