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【大行點睇】美銀證券降港交所評級至中性　指估值接近高位　惟仍上調目標價兩成

股樓投資 12:04 2021/01/06

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美銀證券發表研究報告，將港交所(00388) 目標價上調21%至482元，投資評級下調至「中性」，主要因為估值接近高位。該行對港交所的2021至2022年盈利預測較市場平均水平為高，但基於目前的流動性及港交所的產品或IPO渠道，對此預測感滿意。

該行指，在過去10年間，港交所的正常估值範圍為市盈率28至43倍。在去年中，其倍數兩次超過43倍，之前主要是由營業額的激增帶動。而倍數亦從去年7月20日的44倍升至目前的51倍，除了營業額因素外，更多是受到IPO及衍生品因素，料大量正面推動因素已大致在股價反映出來。

傳聞即將在港上市焦點股一覽：

 

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撰文 : 周兆邦

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