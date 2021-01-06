【大行點睇】內地收緊銀行房貸上限 瑞銀料對兩內銀影響最大 或影響估值

瑞銀發表研究報告指，人行及中國銀保監會於上月發布《關於建立銀行業金融機構房地產貸款集中度管理制度的通知》，當中規定銀行與房地產有關的貸款和住房抵押貸款在總貸款中所佔的百分比不得超過一定的上限，一共分為5級。若銀行房貸比例超出規定，最多可獲四年過渡期調整業務。

【大行點睇】富瑞料上季收入升近三成 睇目標價升破400元 京東一度急升近9％ 詳情請看[下一頁]

該行認為，收緊有關規定與中國長期防止房地產泡沫的政策一致，相信新規是「需求側改革」的一部分，以促進更多信貸配置到實體經濟中。長遠而言，將有助抑制房地產價格及長期提振消費。據內銀披露資料，去年上半年內該行所覆蓋的大部分銀行已符合監管上限，僅有數家銀行超出上限。因此料系統性影響有限，而且導致短期信貸緊縮的機會不大，但會對市場情緒有負面影響。



【中國電訊股】紐交所昨日話唔撤銷今日準備反口 中資電訊股最終會否在美國退市？ 詳情請看[下一頁]

該行指，招商銀行（03968）及興業銀行在房地產相關貸款比例最高，而且明顯高出監管上限。為降低比例至合符規定，兩間銀行需在未來數年放慢相關貸款增長。假設招商銀行未來四年的的貸款增長維持在12%，其整體物業貸款及抵押貸款的年複合增長率分別要低過6.8%及6.2%，較過去三年的14%至15%要低得多，或會為招行估值溢價帶來負面影響。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【imoneymag.com】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機