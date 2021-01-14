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【阿里巴巴股價】阿里巴巴擬發50億美元債傳有延誤　外電：投資者未收文件

當炒股 13:25 2021/01/14

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阿里巴巴傳計劃本月發行美元債，籌集至少50億美元。

阿里巴巴 （09988） 據報計劃在本月發行美元債，籌集至少50億美元（約390億港元），路透社上周引述知情人士報道，視乎投資者認購反應，融資規模可能會增至80億美元（約620億港元），資金將用作一般企業用途。不過，外電最新消息指，潛在投資者目前還沒有收到推介材料，懷疑有關計劃是否繼續推行。

彭博數據顯示，受美國可能考慮將阿里巴巴加入投資禁令的報道影響，部分阿里巴巴美元票據的利差觸及6個月來最闊水平。分析料，美國總統換屆在即，阿里巴巴或投資界或等拜登對華政策更加清晰之後再做行動。

華府據報擱置納入阿里騰訊投資黑名單，可見【下一頁】

高盛：阿里巴巴最熊仍值251元，估值吸引抵消監管不利。詳情請按【下一頁】

報道又指，發行計劃以及時間表尚未最終決定，並可能有變。阿里巴巴拒絕置評。

阿里巴巴早前也宣佈，擴大股份回購計劃總額，由60億美元增加至100億美元，股份回購計劃的有效期為2年，直至2022年底，阿里上季已開始執行該股份回購計劃。

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編輯：陳健婷

港股 阿里巴巴－SW（09988）

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