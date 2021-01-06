英國額外投46億英鎊補助企業　以緩解變種病毒引起衰退

英國周二（5日），投46億英鎊支援企業，以緩解因新冠肺炎確診案激增，引發第三次全國封鎖而導致的預期衰退。

【英國疫情】約翰遜宣布第三度全國封城抗疫 直至2月中旬：【下一頁】

英國首相約翰遜（Boris Johnson）於周一（4日）時表電視講話，指變種疫苗傳播傳染力更強，醫院承受了更大壓力，接下來數周中，英國處境將會非常艱難，他呼籲民眾留在家中。同時又宣布，為遏制疫情進一步嚴峻，英國將第三度施行全國封鎖，直至下月15日。

英國當地大部分民眾均需要在家工作，幾乎所有學生都已經停課、招待場所和非必要商店必須關閉。

在是次提供額外援助企業措施中，零售、酒店和休閒公司將能夠申請價值高達9000磅的一次性資助金，並在未來幾個月可通過申請，總費用達40億英鎊，並連同另外6億英磅支援其他行業。財政部長Rishi Sunak表示，這將幫助企業度過未來幾個月「而且至關重要的是，這將有助於維持工作，因此當門店重新開放時，他們也準備復工。」

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責任編輯：黎淑雯