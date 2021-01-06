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【中東局勢】特朗普女婿再建功　波斯灣四國與卡塔爾恢復邦交

環球政經 18:44 2021/01/06

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沙特阿拉伯宣布，沙特、巴林、阿聯酋及埃及已與卡塔爾恢復全面外交關係。四國領導人周二（6日）在沙特西部城市歐拉舉行的海灣阿拉伯國家合作委員會首腦會議中，簽署歐拉宣言，沙特外交大臣在峰會完結後，於記者會上表示，歐拉宣言反映各國誠意，沙特、巴林、阿聯酋及埃及將會與卡塔爾恢復全面外交關係，形容宣言有助促進地區安全穩定。

【國際分析】以色列、阿拉伯國家成功破冰　中東局勢大洗牌？

【中東局勢】特朗普宣布以色列阿聯酋建交　終止72年敵對狀態

卡塔爾首相隨即抵達歐拉參加海灣阿拉伯國家合作委員會首腦會議，是該國３年來首次訪問沙特。卡塔爾外交部表示歡迎歐拉宣言，又指希望地區更團結及穩定。據指，今次海灣國家能與卡塔爾破冰，美國總統特朗普（Donald Trump）女婿、主理中東事務的白宮高級顧問庫什納（Jared Kushner）功不可波，周一（5日）霍士新聞便引述有美國政府官員證實，在庫什納的下，沙特與其盟國將會與卡塔爾簽訂協議。

2017年6月，沙特、阿聯酋、巴林及埃及指卡塔爾支持恐怖主義及破壞地區安全，宣布與該國斷交，並對其實施制裁。事實上，卡塔爾一直被指「吃兩家茶禮」，一方面被指協助散播極端伊斯蘭主義，助長伊斯蘭國的興起，一方面卡塔爾與伊朗共同開發全球最大的北方南帕斯天然氣田，同時又與美國關係密切，美軍最大的空軍基地便位處卡塔爾，令其他阿拉伯國家不滿。

今次再次調停中東糾紛的庫什納，9月便促成以色列及阿聯酋關係正常化，是以色列及阿拉伯國家在1948年首次中東戰爭以來，首次與阿拉伯國家恢復正常國家關係。

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撰文 : 林展鋒

記者 外交 恐怖主義 特朗普 庫什納 制裁 巴林 以色列 沙特阿拉伯 阿聯酋

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