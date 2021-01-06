【大行點睇】富瑞料上季收入升近三成　睇目標價升破400元　京東一度急升近9％

富瑞發表報告指，重申對京東(09618) 「買入」投資評級及港股目標價426元。該行料京東於2020年12月宣布投資社區團購電商平台興盛和中國地利(01387) ，以及探索將雲業務和AI拆分為京東數碼，並委任京東物流新總裁，公司未來有多個發展機會。



該行估計，京東2020年第四季收入將按年升27%至2,170億元人民幣，料非通用會計準則純利錄15億元，估計非通用會計準則淨利潤率0.7%。該行料京東在科技、用戶參與度及物流方面開支入手，以注重投資回報率的方法為發展戰略。富瑞認為，京東在業務基礎上擁有堅實的基礎，重申鑑於其具良好的業務模式，對該股前景樂觀。

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