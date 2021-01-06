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【英國疫情】確診再創新高 約翰遜﹕50人就有1人感染

環球社會熱點 12:00 2021/01/06

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英國出現高傳染性的新冠病毒，導致英國疫情持續蔓延。英國周三開始實施第3次全國封城，英國首相約翰遜（Boris Johnson）於實施封城後發表首度講話。約翰遜表示，英格蘭地區有過百萬人感染新冠病毒，平均每50人就有1人確診新冠肺炎，反映英國新冠肺炎疫情嚴峻。另外，英國昨單日錄60,916宗新冠肺炎確診，再創英國紀錄新高。

全國第3次封城 約翰遜：未來數周最艱難 【下一頁】

英國首席醫療官惠蒂（Chris Whitty）亦直指，英格蘭地區新冠肺炎確診數字高企，警告變種病毒將「席捲」（taking off）全國。

據英國國家統計局數據顯示，倫敦仍然是疫情最嚴重的地區，每30人就有1人確診新冠肺炎。其次為英格蘭東南部、東部及西北部地區，45人當中就有1人確診。

英國周一確診再創新高 連續7日激增5萬 【下一頁】

此外，英國新冠肺炎疫情有失控之勢，據英國衛生部資料，該國昨單日錄得60,916宗確診，單日確診數字首次突破6萬宗，再創英國確診數字新高。英國迄今錄得逾277萬宗肺炎確診。

英國昨單日有830名新冠肺炎患者死亡，累積死亡人數為76,305人。

英國出現變種病毒 英國疫情最新發展 【下一頁】

變種病毒傳播多地 全球最新情況 【下一頁】

責任編輯：郭麗明

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