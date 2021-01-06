【輝瑞疫苗】世衛指可延遲6周接種第二劑 比英國建議的短

全球新冠肺炎疫情肆虐，多國陸續開始接種新冠疫苗。由於現時輝瑞疫苗是歐盟唯一批准新冠疫苗，輝瑞疫苗供應不足應付龐大的需求，所以多國正在考慮延遲接種第二劑輝瑞疫苗，以求短時間內為更多人接種新冠疫苗。此舉引來多方爭議，世界衛生組織（WHO）周二（5日）表示，在特殊情況下，第二劑輝瑞疫苗的接種可以推遲至6周後才接種。

世衛免疫戰略諮詢專家組（SAGE）成員克拉維奧托（Alejandro Cravioto）表示，世衛明白各國在第二劑的處理上可以更靈活，指出因應現時特殊情況，為增加疫苗接種人數，認為可以推遲接種第二劑輝瑞（Pfizer）疫苗。

不過，世衛指出，兩劑疫苗接種時間，不應相隔多於6周。 小組行政秘書洪巴赫（Joachim Hombach）解釋指基於一些臨床實驗數據所顯示的最長時效，故得出不應相隔多於6周的結論。

德國丹麥擬效法英國推遲打第2劑新冠疫苗 以讓更多人接種 【下一頁】

英國上周宣布，為求讓更多國民接種疫苗，第二劑輝瑞疫苗接種時間將會延遲至最長3個月，比世衛所建議的時間更長。及後德國和丹麥亦在表示準備仿效，但丹麥考慮延長兩劑疫苗接種相隔時間為3至6周。

德國BioNTech與輝瑞（Pfizer）周一則發表聯合聲明指，由於其測試是在21日間接種兩劑疫苗，以研究其安全及預防感染效果，因此未評估疫苗於不同接種時間表的安全和效用。

聲明更指，未有數據反映接種第一劑疫苗產生的保護，可持續至21日之後。按照疫苗測試，兩劑疫苗必須在21日內完成，才能達至95%效用率。

英國出現變種病毒 英國疫情最新發展 【下一頁】

變種病毒傳播多地 全球最新情況 【下一頁】

責任編輯：李俊儀