▲ 【美國大選】特朗普據報赴蘇格蘭避世 惟料遭拒入境

美國大選結果塵埃落定，民主黨的拜登成為美國候任總統，但總統特朗普遲遲未肯認輸。英媒報道指，特朗普選擇在拜登就職典禮前一日，飛往蘇格蘭打高爾夫球「避世」。不過，蘇格蘭首席部長施雅晴（Nicola Sturgeon）表示，基於蘇格蘭新冠疫情持續，不太歡迎特朗普的到訪。

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英國《衛報》早前報道指，格拉斯哥普雷斯特威克機場 （Glasgow Prestwick Airport）已經接獲通知，一架美國軍方的波音757客機會在拜登就職典禮前一日（19日）抵達該機場，該飛機過去曾乘載特朗普。報道指，機場距離特朗普在蘇格蘭的高爾夫球度假村Trump Turnberry並不遠。

施雅晴回應報道指，不太清楚特朗普的行程，但因應當地疫情持續，目前所有蘇格蘭人民都要遵守居家令。另外，蘇格蘭只容許「必要」（essential）目的的旅遊，但她認為打高爾夫球不是必要目的。

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白宮新聞發言人麥克納尼（Kayleigh McEnany）周二表示，特朗普未有計劃前往蘇格蘭。

然而，美國白宮至今尚未公布，特朗普會否出席拜登的總統就職典禮，以及特朗普該天的行蹤。

如特朗普拒絕出席拜登就職典禮，將成為美國史上第四位拒絕出席繼任者就職典禮的總統。

責任編輯：林嘉莉