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今日推介雅生活服務 | 中燃、東風、中芯、丘鈦科技及微盟最新部署（立即觀看）

股市 13:16 2021/01/06

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恒生指數中午收報27410點，跌239點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介雅生活服務 （03319） ，另亦會分析中國燃氣 （00384） 、東風集團股份 （00489） 、中芯國際 （00981） 、丘鈦科技 （01478） 及微盟集團 （02013） 最新部署，詳情待石Sir為你分析。

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欄名 : 石Sir午市閒談

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