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【上車攻略】農曆新年前夕　二手樓減價賣　哪區減價盤最多？

股樓投資 11:32 2021/01/06

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雖然經濟前景未明，但樓市剛性需求強勁，不少首置客都趁疫苗供港前置業，擔心遲買更貴。與此同時，雖然疫苗快將供港，惟部分業主仍然看淡經濟前景，加上臨近農曆新年，是傳統樓市淡季，為求盡快套現，他們都願意進一步減價。若有意置業，且想搵減價盤，或可多留意荔枝角、荃灣及天水圍等區。

美聯本周公布，據集團網站的減價盤比率反映，全港三區之中，新界區減價盤佔比最高，而全港減價盤佔比最多的頭三個地區依次為荔枝角、荃灣及天水圍。

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以單位面積計，減價盤集中在實用面431至752平方呎的單位，即統稱的B類單位，其次為實用面積753至1,075平方呎的C類單位，以及實用面積少於431平方呎的A類單位，反映減價盤以中小型單位為主。

以上車客角度來看，荔枝角、荃灣及天水圍三區之中，荃灣及天水圍的入門門檻較低，以荃灣為例，上車盤大多位於荃景圍一帶，部分放盤叫價不用500萬元，惟屋苑樓齡較高。至於天水圍方面，嘉湖山莊向來受上車客歡迎。

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撰文 : 黄卓賢

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