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【物管股】中央放寬物管企業經營權限 物管股齊爆發 碧桂園服務、永升破頂

股市 10:52 2021/01/06

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住建部、發改委及銀保監等10部門聯合印發《關於加強和改進住宅物業管理工作的通知》

內地放寬物業企業政策，帶動物管股擺脫頹勢。住建部、發改委及銀保監等10部門聯合印發《關於加強和改進住宅物業管理工作的通知》，提出從6方面提升住宅物業管理水平和效能，並鼓勵有條件的物業服務企業向養老、家政、房屋經紀等領域延伸。消息刺激物管股集體走強，多隻股份升逾一成，包括永升 （1995） 、保利 （06049） 　新城悅 （01755） 、碧桂園服務 （06098） 、雅生活 （03319） 等。

永升升16%，破頂高見19.14元；新城悅升近16%，報19.64元；保利物業升12.5%，報64.55元；時代鄰里 （09928） 升12.7%，報7.9元；碧桂園服務曾破頂高見57.7元，現升12%，報56.9元；雅生活升近12%，報35.7元。

大摩料物管龍頭明年繼續跑贏大市，精選7隻物管股，詳看【下一頁】

根據《通知》，鼓勵物業服務企業運用物聯網、雲計算、大數據、區塊鏈和人工智能等技術，建設智慧物業管理服務平台，提升物業智慧管理服務水平；採集房屋、設施設備、業主委員會、物業服務企業等數據，共享城市管理數據，匯集購物、家政、養老等生活服務數據。同時，《通知》鼓勵有條件的物業服務企業向養老、托幼、家政、文化、健康、房屋經紀、快遞收發等領域延伸，探索「物業服務+生活服務」模式。

另外，《通知》要求，建立物業服務信息公開制度和物業服務企業信用管理制度，加強信用信息在項目招投標、政府採購等方面的應用，優化市場競爭環境，完善物業管理招投標制度，強化市場退出機制，建立物業服務企業紅黑名單制度，推動形成優勝劣汰的市場環境。

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編輯：袁諾曦

香港股票 時代鄰里（09928） 碧桂園服務（06098） 物業管理股 保利 碧桂園

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