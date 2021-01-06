【阿里巴巴股價】內地監管部門傳要求螞蟻集團分享消費者數據 馬雲拒絕

▲ 外媒報道，內地監管部門認為，螞蟻集團從支付寶獲得海量個人數據，對小型貸款公司及大型銀行都不公平。

阿里巴巴 （09988） 旗下螞蟻集團上市煞停後業務面臨整改，《華爾街日報》報道，中國監管部門正向螞蟻集團施壓，要求螞蟻分享其所擁有的消費者數據。中國當局認為，螞蟻集團從支付寶App中獲得海量的個人數據，對小型貸款公司及大型銀行都是「不公平的優勢」。

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報道指，馬雲拒絕分享數據，但可以迴旋的餘地並不多。除了要求螞蟻集團的借貸業務接受類似銀行的監管外，當局正考慮不同的選項，以打破螞蟻集團的「數據壟斷」，包括要求螞蟻向人行控制的征信系統注入數據，也可能要求螞蟻集團向人行控制的評級公司分享數據。

阿里巴巴今早曾升4%，最新報230.6元，升3.4%，成交29億元。

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螞蟻集團上市觸礁後面臨全面監管，人行早前稱，螞蟻集團正在制定設立金融控股公司的方案。有報道指螞蟻集團計劃將其金融業務如信貸、保險、理財等劃入控股公司，接受類似銀行的監管，或損螞蟻利潤最豐厚業務的成長。

另外外媒也報道，中國監管機構正在排查螞蟻集團對數十家企業的股權投資情況，若涉及違反不正當競爭的規定，會考慮下令螞蟻撤出部分投資。

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編輯：陳健婷