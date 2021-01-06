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美國連鎖百貨公司Macy's　今年將關閉45間分店

環球政經 11:15 2021/01/06

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美國連鎖百貨公司Macy's今年將關閉另外45間分店，是次決定為公司三年關閉門店計劃的一部分。

據《CNBC》報道，Macy's已通知員工有關訊息，並預料在今年年中關閉45間分店。此次關閉是梅西百貨公司先前宣布的計劃的一部分，在去年2月時，公司曾透露，計劃到2023年關閉125間分店。

【美國制裁】美國制裁中國企業未完 今次輪到阿里巴巴騰訊？：【下一頁

發言人表示，是次決定是按計劃進行，並有意將現有的零售地點集中在人流充沛的A和B商場。據商業房地產服務公司Green Street Advisors數據顯示，目前Macy's在美國大約有1,000間購物中心在運營。這些購物中心中的絕大多數被歸類為所謂的B級、C級和D級購物中心，即整體銷售量比A級購物中心少。以一個A ++購物中心為例，每平方英呎可以帶來多達1,000美元的銷售額；而一個C+購物中心則可帶來約320美元的銷售額。

Macy's行政總裁Jeff Gennette曾表示，公司仍將賭注押在當最好的購物中心上，又希望未來能壯大購物中心以外發展。在去年11月，Macy's銷售量按季下跌超過20%，因在新冠肺炎期間，清費者減少購買衣服及配件支出。

【室內設計】25萬元裝修350呎公屋 強調空間感營造實用日系居所：【下一頁

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責任編輯：黎淑雯

 

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