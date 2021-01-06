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【新股IPO】新紐科技首掛早段跌1%　超購逾440倍

新股IPO 10:25 2021/01/06

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新紐科技涉足醫療及金融領域，為客戶提供IT解決方案。

新紐科技 （09600） 公開招股認購超購逾440倍，惟首日掛牌表現欠佳。新紐科技開報4.12元，較招股價4.36元低5.5%。截至上午10時24分，新紐科技暫報4.33元，仍跌0.7%，成交5.44億元。以新紐科技一手800股計，每手帳面蝕24元。

新紐科技涉足醫療及金融領域，為客戶提供IT解決方案。新紐科技在港招股吸引逾33萬人認購，超額認購445.5倍，最終以上限定價，集資淨額7.72億元，一手中籤率16%，抽625手（500,000股）始能穩中一手。

新紐科技集SaaS雲服務等炒元素，但在昨日暗盤表現分化，曾大升57.8%，隨後股價拾級回落，暗盤收市僅在富途有明顯升幅，在耀才、輝立暗盤只有溫和升幅。

新紐科技、中邦環境暗盤　新紐科技僅在富途暗盤大升，可見【下一頁】

新紐科技獨家保薦人為未來金融，另有基石投資者弘毅資本、民生加銀，合共認購9100萬港元。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

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編輯﹕賴奕羚

香港股票 異動股 新紐科技（09600） IPO

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