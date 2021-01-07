【新股IPO】新紐科技掛牌次日升12%　超購逾440倍首掛告跌、投資界：個別例子

▲ 新紐科技涉足醫療及金融領域，為客戶提供IT解決方案。

新紐科技 （09600） 公開招股認購超購逾440倍，惟首日掛牌表現欠佳，首日收市報4.1元，較招股價4.36元跌6%。新紐科技上市次日早市仍見平淡，午後才見炒升，新紐科技急升逾1成，截至下午3時04分，現報4.6元，升12.4%，成交3.6億元。

新紐科技涉足醫療及金融領域，為客戶提供IT解決方案。新紐科技在港招股吸引逾33萬人認購，超額認購445.5倍，最終以上限定價，集資淨額7.72億元，一手中籤率16%，抽625手（500,000股）始能穩中一手。

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新紐科技集SaaS雲服務等炒元素，但在昨日暗盤表現分化，曾大升57.8%，隨後股價拾級回落，暗盤收市僅在富途有明顯升幅，在耀才、輝立暗盤只有溫和升幅。

輝立資本管理董事兼基金經理黃瑋傑表示，新紐科技價格窄幅在招股價上下間徘徊，曾一度低於招股價逾5%，建議投資者宜觀察未來2至3日能否守住招股價價位。

黃瑋傑亦指，近期眾多新股上市後反應熱烈，新紐科技首日上市低開，只屬個別例子。他認為，近日新股較多，新紐科技或被攤薄。

新紐科技、中邦環境暗盤 新紐科技僅在富途暗盤大升，可見【下一頁】

新紐科技獨家保薦人為未來金融，另有基石投資者弘毅資本、民生加銀，合共認購9100萬港元。

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編輯﹕賴奕羚