【中國電訊股】紐交所昨日話唔撤銷今日準備反口 中資電訊股最終會否在美國退市？

昨日指紐交所停止把三間中資電訊股中國電信 （00728） 、中國聯通 （00762） 及中國移動 （00941） 在美國股市除牌，不過又起暗湧。外媒執導，紐交所最初因為質疑美國總統特朗普的禁令，是否禁止對三間公司的投資，才決定暫停除牌程序，不過交易所已得到政府確認禁令範圍，因此維持除牌程序，美國財政部或進一步解釋有關禁令的範圍。

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美國財長被指曾致電紐交所集團總裁表達不滿，而白宮幕僚長、國家安全顧問及國家經濟顧問委員會主席亦對紐交所的做法表示不滿。

中移動今日開市跌0.7%至45.8元，中國聯通跌1.9%至4.76元，中國電信則無升跌，報2.16元。

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