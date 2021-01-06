【港股追蹤】恒大2021目標減債1500億　全年合約銷售目標7500億

中國恒大（03333）公布，2020年實現合約銷售金額7,232.5億元（人民幣，下同），按年增長20.3%，完成全年銷售目標111% ；合約銷售面積8,085.6萬平方米，同比增長38.3% ；銷售回款6,531.6億元，增長38.5%，全年銷售回款率高達90.3%。

截至2020年12月31日，恒大有息負債餘額7,165億元，與2020年3月宣有實施「高增長、控規模、負債」發展戰 略時相比，9個月實現有息負債下降1,578億元。

本集團2021年合約銷售目標7,500億元，有息負債目標再下降1,500億元。

單就12月份計，實現合約銷售金額445.9億元，合約銷售面積510.2萬平方米，銷售回款668.5億元。

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撰文：李兆明