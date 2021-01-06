  • 17°C
香港時間 : 2021106日 (三) 10:36
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港股追蹤】恒大2021目標減債1500億　全年合約銷售目標7500億

股樓投資 09:48 2021/01/06

分享：

中國恒大（03333）公布，2020年實現合約銷售金額7,232.5億元（人民幣，下同），按年增長20.3%，完成全年銷售目標111% ；合約銷售面積8,085.6萬平方米，同比增長38.3% ；銷售回款6,531.6億元，增長38.5%，全年銷售回款率高達90.3%。

截至2020年12月31日，恒大有息負債餘額7,165億元，與2020年3月宣有實施「高增長、控規模、負債」發展戰 略時相比，9個月實現有息負債下降1,578億元。

本集團2021年合約銷售目標7,500億元，有息負債目標再下降1,500億元。

單就12月份計，實現合約銷售金額445.9億元，合約銷售面積510.2萬平方米，銷售回款668.5億元。

【延伸閱讀】2021展望：花旗列今年3大投資主題  籲科網股換馬至周期股   另推薦7大首選中資股 請按【見下頁

    點擊圖片放大
    +6
    +5

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文：李兆明

上一篇文章

【緣份到了@iM網欄】虔誠即有效？　一分真心，一分成就

下一篇文章

【中國電訊股】紐交所昨日話唔撤銷今日準備反口 中資電訊股最終會否在美國退市？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【時光倒流價】調景嶺站上蓋項目　三房不用900萬　2017年後同類新低
【時光倒流價】調景嶺站上蓋項目　三房不用900萬　2017年後同類新低
【公屋富戶】公屋居民被揭瞞報逾千萬資產　被判監14天
【公屋富戶】公屋居民被揭瞞報逾千萬資產　被判監14天
手持200萬現金 兩間供滿單位 網民提出3大疑問 考慮再置物業
手持200萬現金 兩間供滿單位 網民提出3大疑問 考慮再置物業
【網民熱話】網民求教：手持100萬元現金 居屋換私樓定買收息股好？
【網民熱話】網民求教：手持100萬元現金 居屋換私樓定買收息股好？
【樓市故事】 90後女生廿萬首期購天水圍居屋樓花 看淡後市寧沽樓搬回「娘家」 持貨2年帳面大賺逾200萬元
【樓市故事】 90後女生廿萬首期購天水圍居屋樓花 看淡後市寧沽樓搬回「娘家」 持貨2年帳面大賺逾200萬元
【大行點睇】反壟斷監管困擾　最壞情況阿里巴巴值幾錢？　高盛指至少值呢個價
【大行點睇】反壟斷監管困擾　最壞情況阿里巴巴值幾錢？　高盛指至少值呢個價